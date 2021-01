Verdachte aangehouden na steekpartij Ploegstraat

BREDA - De politie heeft zondagavond een verdachte kunnen aanhouden voor de steekpartij die plaatsvond in de Ploegstraat. Daarbij werd een willekeurige voorbijganger neergestoken.

De steekpartij vond zondag rond 17.00 uur plaats op de Ploegstraat. Een willekeurige voorbijganger werd daar door een man gestoken. Het slachtoffer moest naar het ziekenhuis worden gebracht, maar is niet levensbedreigend gewond.

Meteen startte de zoektocht naar de dader. Ongeveer een uur later lukte het agenten om de verdachte aan te houden. Er wordt onderzoek gedaan naar de zaak. Over de aanleiding of het motief van de verdachte is nog niet bekend.