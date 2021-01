Bredanaar strandt onder invloed van GHB op de vluchtstrook

BREDA/MADE - Op de A59 ter hoogte van Made is donderdagavond rond 19.45 uur een 41-jarige Bredanaar aangehouden. Hij stond met zijn auto op de vluchtstrook en bleek onder invloed van GHB te zijn. Ook had hij geen geldig rijbewijs.

Donderdagavond rond 19.45 uur kwam er bij de politie een melding binnen van een onwelwording van een bestuurder. Hij stond met zijn auto op de vluchtstrook langs de A58. Toen een agent bij de man aan kwam bleek al snel dat de bestuurder mogelijk onder invloed van GHB was. Hierop is hij aangehouden.

In de auto van de 41-jarige Bredanaar lag ook nog een boksbeugel. Deze is in beslag genomen. De verdachte is overgebracht naar het politiebureau waar bloed bij de man is afgenomen voor verder onderzoek. Hij bleek ook niet in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs. Na onderzoek is hij enkele uren later met een proces-verbaal op zak weer in vrijheid gesteld.