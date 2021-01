Bredanaar (32) aangehouden na vondst geoogste hennepkwekerij aan De Savornin Lohmanstraat

BREDA - Agenten hebben in de nacht van zaterdag op zondag in een woning aan De Savornin Lohmanstraat in Breda een geoogste hennepkwekerij aangetroffen. Een 32-jarige Bredanaar is aangehouden.

Rond 03.00 uur kwam er een melding binnen dat meerdere personen zich niet aan de coronamaatregelen hielden in een woning aan De Savornin Lohmanstraat. Agenten gingen ter plaatse en vertelden waarvoor ze kwamen. Nadat de agenten toestemming hadden gekregen om de woning te betreden, ontdekten zij een reeds geoogste hennepkwekerij.

Een 32-jarige Bredanaar werd hiervoor aangehouden. Buiten probeerde hij rennend er vandoor te gaan, maar na een korte achtervolging te voet gaf de man op. Hij is overgebracht naar een cellencomplex. De hennep gerelateerde goederen zijn in beslag genomen en worden vernietigd. Zeven andere personen kregen een bekeuring voor het overtreden van de coronamaatregelen.