Vier tieners aanhouden voor overtreden noodverordening in Breda

BREDA - In Breda zijn maandag vier jongens aangehouden voor het niet naleven van de geldende noodverordening. Zij werden aangehouden in de binnenstad en in de Hoge Vucht.

Het gaat om een 15-jarige jongen uit Breda, een 16- jarige jongen uit Breda, een 18-jarige jongen uit Breda en een 17-jarige jongen uit Zevenbergen. Alle vier werden ze aangehouden in een wijk in Breda waar op dat moment een noodverordening gold, namelijk in de Moerwijk in de Hoge Vucht en de Lange Brugstraat in de binnenstad.

Noodverordening

Burgemeester Paul Depla heeft maandag een noodverordening vastgesteld voor de wijken Centrum (inclusief het Valkenberg Park), Hoge Vucht, Doornbos-Linie, Tuinzigt de Haagse Beemden en Haagpoort. Concreet houdt zo’n noodverordening in dat indie gebieden je niet mag ‘ophouden zonder redelijk doel’. Je mag er niet je gezicht volledig bedekken, niet samenscholen en er geldt een verbod op vuurwerk en wapens.

Overtreders van de noodverordening of een ander misdrijf kunnen rekenen op strafvervolging en het vergoeden van de schade die zij aangericht hebben. De vier aangehouden jongens zitten nog vast. Zij zijn ingesloten in een politiecellencomplex en worden vandaag gehoord door rechercheurs.