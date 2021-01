Twee Bredanaars opgepakt voor bedreigen van agenten en opruiing via Telegram

BREDA - Twee mannen uit Breda (van 23 en 19 jaar) zijn op bevel van de officier van justitie aangehouden op verdenking van opruiing en bedreiging. De mannen zouden op Telegram dreigende en opruiende uitlatingen hebben gedaan in de richting van twee politieagenten. De agenten hebben aangifte gedaan.

Naar aanleiding van opruiende berichten en bedreigingen in een Telegram-groep is de politie een onderzoek gestart. Naar aanleiding van dat onderzoek werd dinsdagochtend al een 23-jarige Bredanaar als verachte aan gehouden.

Uit het onderzoek bleek ook dat een 19-jarige Bredanaar in de chatdienst agenten bedreigde. Uit de berichten bleek dat de Bredanaar recent van deze agenten een bekeuring had gekregen voor het rijden zonder rijbewijs. De 19-jarige verdachte is woensdagochtend aangehouden.

Politie en Justitie nemen dergelijke bedreigingen in de richting van agenten hoog op. “Immers door de bedreigingen wordt een inbreuk gedaan op hun persoonlijke levenssfeer”, aldus de politie.