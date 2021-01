Meerdere busjes botsen bij ongeval op Graaf Engelbertlaan

BREDA - Bij een ongeval op de Graaf Engelbertlaan, ter hoogte van de Diaconessenweg, zijn vanmorgen meerdere busjes op elkaar gebotst.

Het ongeval gebeurde vanochtend rond 9.20 uur. Bij de stoplichten ter hoogte van de Diaconessenweg op de Zuidelijke Rondweg botsten meerdere bestuurders op elkaar. Bij het ongeval waren meerdere busjes betrokken.

De politie kwam met spoed ter plaatse en leidde het overige verkeer in goede banen. De rechterrijbaan was tijdelijk dicht. Het is niet bekend of er iemand gewond raakte.