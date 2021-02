Recherche druk met onderzoek naar relschoppers: 21 personen aangehouden in district Breda

BREDA - De recherche in de eenheid Zeeland-West-Brabant is nog steeds bezig met een uitgebreid onderzoek na de onrust die uitbrak na het invoeren van de avondklok. Daarbij worden onder andere beelden nagekeken en tips die binnen kwamen uitgelopen. Tot 29 januari werden er in district Breda 21 personen aangehouden.

Nadat het vanaf zondag 24 januari onrustig werd op verschillende plekken in de eenheid Zeeland-West-Brabant zijn er 115 mensen aangehouden. Behalve voor overtreding van de avondklok, waren deze aanhoudingen onder andere ook voor opruiing en vernieling. Daarbij nam de politie ook telefoons in beslag. De officier van justitie zal deze verbeurd laten verklaren. Dat betekent dat de relschoppers hun telefoon voorgoed kwijt zijn.