Franse automobilist ramt onder invloed van harddrugs meerdere politieauto’s op A16

BREDA - Een Franse automobilist heeft dinsdagavond meerdere politieauto’s geramd op de A16. De 34-jarige Fransman negeerde diverse volgtekens. De auto waar de man inreed bleek gestolen te zijn. Ook was hij waarschijnlijk onder invloed van meerdere soorten harddrugs en alcohol.