IJslander (40) aangehouden na nachtelijke wandeling met koffer vol gereedschap

BREDA - Een 41-jarige man uit IJsland is donderdagnacht aangehouden op verdenking van inbraak. Agenten troffen de man met een koffer vol gereedschap bij zich. Hij is meegenomen naar het bureau.

De politie ontving donderdag omstreeks 02.30 uur een melding van medewerkers van de gemeente. Zij zouden, na de avondklok, een man op straat hebben zien lopen. Hierop gingen de agenten ter plaatse om de man te controleren. Aan de Wilhelminestraat troffen de agenten de man aan. Hij kon zich niet identificeren.

Ook had de man een koffer vol gereedschap bij zich. Hierop is de man meegenomen naar het politiebureau. Daar is hij met een bekeuringen voor het overtreden van de avondklok kregen. Het gereedschap is in beslag genomen.