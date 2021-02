17-jarige wegpiraat veroorzaakt levensgevaarlijke situaties op A16

BREDA - Een 17-jarige jongen uit Vlaardingen is donderdagmiddag aangehouden nadat hij voor levensgevaarlijke situaties zorgde op de A16. De jongen negeerde een stopteken en reed met snelheden tot 200 kilometer per uur.

Donderdag waren agenten op snelheid aan het controleren langs de A16. Rond 11.30 uur reed er een grijs-zwarte BMW 5-serie langs de lasergun van de agenten. Er werd een snelheid van 134 kilometer per uur gemeten; op de weg was 100 toegestaan. Daarop besloten de agenten de bestuurder aan de kant te zetten.