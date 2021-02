De jongen werd aangetroffen in een auto. (Foto: Instagram Politieteam Markdal)

Jongen (13) achtergelaten in auto: politie maakt melding bij Veilig Thuis

BREDA - Handhavers uit Breda troffen zaterdagavond een 13-jarige jongen aan in een auto. Hij was achtergelaten door zijn ouders die naar het ziekenhuis waren. Dat plaatst Politieteam Markdal op Instagram in hun story.

De politie gaat het gesprek aan met de vader van de jongen over het incident. Daarnaast is er een melding bij Veilig Thuis gemaakt.