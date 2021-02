Vrouw aangehouden op station na mishandelen en bespugen van NS-medewerker

BREDA - De politie heeft zaterdagmiddag in samenwerking met NS-personeel een 35-jarige vrouw aangehouden op het station van Breda. Zij wordt verdacht van het mishandelen van een NS-medewerker.

Rond 16.30 uur hielden NS-medewerkers de vrouw staande, omdat zij geen mondkapje droeg. Daar reageerde zij agressief op, waarna ze één van de medewerkers mishandelde. Hij raakte hierbij gewond en zijn bril werd vernield.

De andere medewerkers hielden de vrouw aan en de politie werd gewaarschuwd. Terwijl ze in de wachtruimte op de politie wachtten, bespuugde de vrouw de medewerker die ze eerder had mishandeld. De 35-jarige vrouw, waarvan de woonplaats onbekend is, is overgebracht naar het politiebureau. Daar wordt ze vandaag gehoord.