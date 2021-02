Belg (23) aangehouden op Franklin Rooseveltlaan voor beledigen van agent

BREDA - De politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag een 23-jarige Belg aangehouden op de Franklin Rooseveltlaan in Breda. Hij wordt verdacht van het beledigen van een politieambtenaar in functie.

De man reed rond 03.00 uur samen met een andere man in een auto met een Belgisch kenteken over de A27 in de richting van Breda. Zijn rijgedrag trok daarbij de aandacht. Hij reed ongeveer 150 kilometer per uur, waar een maximumsnelheid van 130 kilometer per uur geldt. Ook reed hij meerdere malen over de ononderbroken streep. Daarnaast bevond hij zich op straat terwijl de avondklok als was ingegaan.

De agent gaf de bestuurder een volg- en stopteken, waarna hij op de Franklin Rooseveltlaan staande gehouden werd. Bij controle bleek dat het kenteken dat op de auto zat niet bij de auto hoorde. Uit verder onderzoek bleek bovendien dat de auto sinds december 2020 niet meer was voorzien van een geldige tenaamstelling. Zowel het voertuig als de kentekenplaten werden door agenten van team Verkeer in beslag genomen voor nader onderzoek.

De bestuurder, de 23-jarige Belg, reageerde tijdens de controle verbaal agressief op de agenten. Hij werd door hen aangesproken op zijn gedrag. Toen hij doorging met zijn beledigingen, werd hij aangehouden. Hij heeft de nacht doorgebracht in de cel en wordt vandaag gehoord.