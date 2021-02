Porsche bestuurder rijdt verkeersbord en -paaltje omver en belandt in sloot aan Rijsbergseweg

BREDA/RIJSBERGEN - Een Porsche is woensdagmiddag van de weg geraakt aan de Rijsbergseweg. De bestuurder reed hierbij een verkeersbord en -paaltje omver.

De bestuurder van een Porsche is woensdagmiddag de macht over het stuur verloren. Hierdoor raakte de auto van de weg en werden een verkeersbord en -plaatje omver gereden. De dure auto belandde uiteindelijk in de sloot.

De bestuurder en de inzittende raakte niet gewond. Een berg haalt de auto uit de sloot.

Eerder ongeval

3 februari vond er ook al een ongeval plaats aan de Rijsbergseweg. Toen raakte een automobilist ter hoogte van de hoogte bij Effen van de weg. De bestuurder reed daarbij een verkeersbord uit de grond en knalde tegen een boom.

Verschillende hulpdiensten werden opgeroepen. Er raakte niemand gewond. Over de oorzaak van het ongeval werd niets bekend.