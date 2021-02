18-jarige automobilist aangehouden met 20.000 euro op zak

BREDA - De politie heeft donderdagavond een 18-jarige man uit Zundert aangehouden bij een controle op de Paul Krügerlaan in Breda. Hij bleek ruim 20.000 euro contant geld op zak te hebben. Ook bleek hij niet in het bezit te zijn van een rijbewijs.

Agenten besloten rond 20.30 uur op de Paul Krügerlaan een voertuig te controleren. Tijdens deze controle bleek dat de 18-jarige bestuurder van het voertuig ruim 20.000 euro contant geld bij zich droeg. De man uit Zundert werd daarom aangehouden voor witwassen. Ook bleek hij niet in het bezit te zijn van een rijbewijs.

Er werd een onderzoek gestart, waarbij ook de woning van de verdachte werd doorzocht. Daar stuitten agenten op nog een groot contact geldbedrag van ruim 13.000 euro. Daarnaast wordt er meer dan 3000 euro aan vals geld gevonden en goederen waarmee vals geld gecreëerd kan worden. Naast het (valse) geld vindt de politie ook drugs. Het gaat vermoedelijk om LSD.