Agressieve hond bijt man en vrouw in flatwoning aan Dr. Struyckenplein

BREDA - De politie heeft zondagmiddag samen met een dierenarts een agressieve hond uit een flatwoning aan het Dr. Struyckenplein in Breda gehaald. Een man en een vrouw waren door de hond gebeten.

Een man en een vrouw werden vanmiddag in een woning aan het Dr. Struyckenplein gebeten door een hond. Het was vervolgens gelukt om de hond in de gang op te sluiten. Echter konden zij hun woning niet meer verlaten. Daarom kwam er een hoogwerker van de brandweer ter plaatse. Hiermee kon het stel via een raam aan de zijkant naar buiten. Zowel de man als de vrouw raakte gewond. De vrouw werd met de ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. De man is hier zelf naartoe gereden.

In overleg werd er besloten om een dierenarts in te schakelen om de agressieve hond te beoordelen. Uiteindelijk is de politie als eerste met schild en vangstok naar binnen gegaan. Het dier was dusdanig agressief dat besloten werd om het dier in te laten slapen. Hij is door de dierenarts meegenomen.