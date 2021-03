Politie houdt dronken man (44) aan op A16 bij Prinsenbeek na verlaten van plaats ongeval

PRINSENBEEK - De politie heeft zaterdagochtend op de A16 ter hoogte van Prinsenbeek een 44-jarige Tilburger aangehouden. Hij reed onder invloed terwijl zijn rijbewijs geschorst was. Ook verliet hij de plaats van een ongeval en veroorzaakte hij gevaar en hinder.

Een weggebruiker belde rond 07.00 uur de politie omdat hij achter een auto reed waarvan de bestuurder mogelijk onder invloed was. De automobilist reed met de motorkap op de voorruit. Hij overzag de weg door zijn hoofd uit het raam aan de bestuurderszijde te steken. Daarom hield de politie de Tilburger ter hoogte van de afrit Prinsenbeek staande. De bestuurder bleek onder invloed van alcohol en vermoedelijk drugs te zijn. Daarnaast bleek zijn rijbewijs niet meer geldig te zijn.