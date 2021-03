Bredanaar (31) dankzij snelle melding aangehouden voor poging tot inbraak

BREDA / PRINSENBEEK - De politie heeft in de nacht van maandag op dinsdag een snelle aanhouding kunnen verrichting in Prinsenbeek. Daar was een melding binnen gekomen van een poging tot inbraak.

Rond 02.30 uur kwam er bij de politie een melding binnen dat er mensen in een tuin aan de Spoorstraat in Prinsenbeek stonden. Het leek erop dat zij mogelijk wilden inbreken.

De politie ging daarop snel ter plaatse, maar trof de verdachten niet meer aan bij de woning. Bij een doorzoeking van de buurt kwamen agenten echter wel een verdacht persoon tegen. Zijn signalement dat was opgesteld naar aanleiding van camerabeelden kwam overeen met één van de verdachten. De 31-jarige Bredanaar is aangehouden voor poging tot diefstal. Verder onderzoek volgt nog.