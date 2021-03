Dader van beroving op de vlucht in Prinsenbeek: politie zoekt getuigen

PRINSENBEEK - Aan de Peperbos in Prinsenbeek heeft vanochtend een beroving plaatsgevonden. De politie is momenteel nog op zoek naar de dader. Ook Burgernet heeft een bericht uitgezonden. Zij vragen iedereen om uit te kijken naar de dader.

Omstreeks 11.30 uur vond de beroving plaats aan de Peperbos in Prinsenbeek. De dader is op de vlucht geslagen met de tas van het slachtoffer. Hij ging richting de Groenstraat.

Burgernet vraagt iedereen om uit te kijken naar een blanke man van tussen de 30 en 40 jaar. Hij draagt zwarte kleding en een zwarte muts. Hij draagt de tas van het slachtoffer bij zich.

De politie is op zoek naar getuigen.

Rond 11:30 uur vond er aan de #Peperbos in #Prinsenbeek een beroving plaats. De dader, blanke man tussen de 30-40 jaar, zwarte kleding en zwarte muts, vluchtte met de tas van het slachtoffer richting de Groenstraat. Ziet u hem? ??112! Meer informatie of was u getuige? ??0900 8844 https://t.co/YfXPO4LUIX— Politie Breda eo (@Politie_Breda) March 11, 2021