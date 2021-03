Bestuurder gebruikt lachgas achter het stuur en zorgt voor gevaarlijke situatie in de Belcrum

BREDA - Een oplettende weggebruiker heeft de politie zondagmiddag op een gevaarlijke situatie gewezen. Er reedt een man door Breda met een goudkleurige ballon in zijn mond. Hij reed heel langzaam en slingerde erg. De man bleek onder invloed van lachgas en werd aangehouden.

Op zondag 15 maart 2021 om 17.00 uur kreeg een surveillance-eenheid de opdracht om uit te kijken naar een auto met daarin een man die een ballon met vermoedelijk lachgas in zijn mond had. Die melding was binnen gekomen dankzij een oplettende omstander die de man had zien rijden met een ballon aan zijn mond.