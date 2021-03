Verwarde man trekt deur van passerende auto open, politie zoekt bestuurder

BREDA - Twee agenten zijn woensdag gewond geraakt nadat zij een verward persoon rustig probeerden te krijgen. De persoon leverde een gevaar voor zichzelf en de omgeving op. De politie is nog op zoek naar getuigen.

Op woensdag, omstreeks 18.00 uur, kregen agenten een melding van een persoon die in een verwarde toestand weg was gelopen uit een instelling. Ter hoogte van winkelcentrum de Burcht troffen zij de man aan. Hij was zichtbaar verward. De man rende over de weg en trok het portier van een passerend voertuig open.

De persoon leverde een gevaar voor zichzelf en voor anderen op. Hierop besloten de agenten om de persoon onder controle te brengen. Hierbij raakte twee collega’s gewond.



Nadat de persoon onder controle was, werd de ambulance ingeschakeld om de man terug te brengen naar de instelling waar hij vandaag kwam.



Veel omstanders hebben het voorval gezien. De politie is nog op zoek naar de bestuurder van een zwarte Volkswagen Polo, waarvan het portier werd opengetrokken.