Bejaarde vrouw trof inbreker aan in haar slaapkamer: Dader nog niet gevonden

BREDA - De inbreker die zondagavond op heterdaad werd betrapt bij een inbraak aan ed Hertog Hendriklaan was via een ladder het huis binnen gekomen. De bewoonster van 76 jaar trof hem aan in haar slaapkamer.

De 76-jarige bewoonster hoorde lawaai op de eerste verdieping en ging daarom poolshoogte nemen. Ze ontdekte de indringer in haar slaapkamer. Hij vluchtte vermoedelijk zonder buit via het raam en een ladder. De politie heeft in de omgeving nog tevergeefs naar de dader gezocht.

Het slachtoffer heeft aangifte gedaan. Tegen de gevel van het huis stond een ladder die niet van de bewoonster is. De dief heeft die kennelijk gebruikt om via het raam van de slaapkamer naar binnen te klimmen en daar ook weer langs te vluchten.