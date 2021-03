Verdachte van gewelddadige woningoverval Oranjeboomstraat meld zich bij politie

BREDA - Een 19-jarige Bredanaar heeft zich vanmiddag gemeld bij de politie naar aanleiding van zijn betrokkenheid bij de woningoverval die 18 januari 2020 plaats vond aan de Oranjeboomstraat. De Bredanaar meldde zich naar aanleiding van het programma Opsporing Verzocht. Daarin werd hij getoond op bewakingsbeelden, terwijl hij pinde met de gestolen bankpas.

Een man en een vrouw die aan de Oranjeboomstraat wonen in Breda werden op 18 januari 2020 opgeschrikt door een gewelddadige overval. Een man klopte toen bij hen op de deur. Toen de vrouw open deed, werd ze door de verdachte naar buiten getrokken.

De verdachte drong zelf de woning binnen. Binnen kwam hij de man des huizes tegen en werden er een paar klappen uitgedeeld, maar de dader weet nog wel twee gsm’s van tafel te grissen en gaat er via de achterdeur weer vandoor. Bij de telefoons zaten ook pinpassen en met een van die passen is later gepind.