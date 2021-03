Verkeerscontrole bij Hazeldonk: Drie mensen aangehouden, 12 bekeurd

HAZELDONK - Politieagenten van team Verkeer en van basisteam Weerijs hebben gisteren bij Hazeldonk een verkeerscontrole gehouden. Dit gebeurde net over de Belgisch-Nederlandse grens op verkeer dat ons land in kwam rijden. Er werden meerdere boetes uitgedeeld en er werden drie aanhoudingen verricht.

Tijdens een verkeerscontrole bij Hazeldonk heeft de politie gisteren drie mensen aangehouden. Een 23-jarige Roemeen en een 41-jarige Oekraïner werden aangehouden op verdenking van identiteitsfraude. Beide mannen worden ervan verdacht gebruik te hebben gemaakt van een vals rijbewijs.

Ook hield de politie een 29-jarige Pool aan op verdenking van rijden onder invloed van alcohol en/of drugs. De man bleek bij de controle naar alcohol te ruiken, niet goed te kunnen staan, met dubbele tong te spreken en bloeddoorlopen ogen te hebben. De man was een beginnende bestuurder.