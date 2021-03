Eén persoon gewond bij schietpartij op woonwagenkamp aan Nieuwe Inslag

BREDA - Er is vanochtend één persoon gewond geraakt bij een schietincident op het woonwagenkamp aan de Nieuwe Inslag. De dader houdt zich mogelijk nog verscholen op het kamp.

Vanochtend is er geschoten op het woonwagenkamp aan de Nieuwe Inslag. Hierbij zou één persoon gewond zijn geraakt. Volgens een politiewoordvoerder is het slachtoffer, onder begeleiding van een familielid, naar het ziekenhuis vertrokken. Het is niet duidelijk hoe ernstig de verwondingen zijn.

De dader is mogelijk nog aanwezig op het kamp. De politie heeft daarom de omgeving afgezet. Er zijn diverse agenten met schietvesten aanwezig bij het kamp. Ook zijn er een aantal mensen van de speciale eenheid ter plaatse.



Foto: Perry Roovers