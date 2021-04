Belg (21) aangehouden voor geweldsincident met wapen op voormalig terrein van Juzt

BREDA - De politie heeft gisterenmiddag op de A16 een man aangehouden nadat hij eerder op de dag een overval zou hebben gepleegd op de Bredaseweg in Rijsbergen. Ook zou de verdachte een man hebben mishandeld. Het slachtoffer liep hierbij een hoofdwond op.

Gisteren rond 13.00 uur ontving de politie een melding van een overval op een bedrijventerrein aan de Bredaseweg in Rijsbergen. Meerdere politie-eenheden gingen direct ter plaatse. Bij de overval zou mogelijk geschoten zijn en zou iemand gewond zijn geraakt. De verdachte zou er vandoor zijn gegaan.

Ter plaatse bleek dat de twee mannen een zakelijke afspraak hadden. De verdachte zou uit het niets een vuurwapen hebben getrokken en geld hebben geëist. Hierdoor ontstond een worsteling waarbij het pistool afging. De bewoner raakte hierdoor gewond. De verdachte is hierna op de vlucht geslagen.

Personeel van een ambulance ontfermde zich over het slachtoffer en de politie startte een onderzoek. Het kenteken van het voertuig werd in het Automatic Number Plate Recognition systeem (ANPR) geplaatst. Het slachtoffer deed aangifte.

ANPR