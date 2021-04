Man op heterdaad aangehouden voor inbraak in Ulvenhout, handlanger nog voortvluchtig

ULVENHOUT - De politie heeft vrijdagochtend een man aangehouden voor een inbraak in een woning aan de Molenstraat in Ulvenhout. Ook was er geprobeerd in te breken aan de Dorpsstraat. De handlanger van de man is nog steeds voortvluchtig. Daarom roept de politie getuigen op zich te melden.

De meldkamer van de politie kreeg vrijdagochtend diverse meldingen van een verdachte situatie in Ulvenhout. Uiteindelijk bleek dat er in een woning aan de Molenstraat was ingebroken. Ook in een woning aan de Dorpsstraat was geprobeerd in te breken. Van diverse bewoners en getuigen kregen agenten aanwijzingen en foto’s van mogelijke verdachte. Het bleek te gaan om twee mannen, waarvan de politie er één nog kon aanhouden.

De tweede verdachte is echter nog altijd voortvluchtig. Ten tijden van de inbraak droeg de man van ongeveer 25 jaar oud een zwarte trainingsbroek en een zwarte trui. Hij droeg een wit mondkapje en een zwarte pet. De politie roept mensen die meer informatie hebben op zich te melden. Dat kan via 0900-8844. Vraag hierbij naar de recherche van politieteam Markdal.