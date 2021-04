Agressieve winkeldief slaat beveiliger met stok op dr. Struyckenplein

BREDA - De politie heeft vrijdagavond een 33-jarige man uit Breda aangehouden. Hij probeerde diverse producten uit een winkel te stelen. Toen de beveiliger hem opmerkte gaf hij deze een klap met een stok.

Rond 20.10 uur ontdekt de beveiliger van een winkel op het dr. Struyckenplein een winkeldief en houdt hem staande. De dief reageert hier echt agressief op. Hij slaat de beveiliger eerst in zijn gezicht, daarna nog een keer met een stok.

De politie houdt de 33-jarige Bredanaar ter plaatse aan voor diefstal met geweld. In zijn tas blijken diverse producten te zitten waar hij niet voor betaald had. Hij is meegenomen naar het politiebureau.