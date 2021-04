Man (33) bijt en bespuugt agenten met bloed tijdens arrestatie in de Hoge Vucht

BREDA - Een 33-jarige man heeft dinsdagmiddag medewerkers van een zonnestudio aan de Groenedijk lastig gevallen. Toen agenten de man wilde aanhouden voor het verstoren van de openbare orde, spuugde de man bloed naar hen en probeerde hij de agenten te bijten.

Agenten gingen dinsdagmiddag op een melding af van een man die op de ramen van een zonnestudio aan de Groenedijk stond te bonken. Ze gingen het gesprek met de man aan, maar die was niet voor rede vatbaar. Hij schold de agenten uit, waarop zij besloten de verdachte aan te houden voor het verstoren van de openbare orde.

De man verzette zich hevig tijdens de arrestatie. Zo probeerde hij agenten te bijten. Ook probeerde hij de agenten te bespugen met bloed dat in zijn mond zat. Er waren uiteindelijk vier agenten nodig om de man in te rekenen. De verdachte kreeg vanwege het spugen met bloed een spuugkap op.

De verdachte (33) is overgebracht naar het politiebureau. Hij had geen vast woon- en verblijfplaats. Na enkele uren is hij met een proces-verbaal op zak in vrijheid gesteld.