Dronken automobilist moet rijbewijs inleveren, maar stapt meteen weer op deelscooter

BREDA - Een 19-jarige man uit Breda is zondagavond twee keer vlak achter elkaar de fout in gegaan. Eerst reed hij onder invloed van alcohol een verkeersbord uit de grond. Agenten namen daarop zijn rijbewijs in beslag. Even later zagen zij hem echter alweer rijden op een deelscooter. De man is aangehouden.

De 19-jarige man reed rond 22.30 uur in de Prins Hendrikstraat een verkeersbord uit de grond. Ondanks er meerdere brokstukken van zijn auto achterbleven, besloot de bestuurder door te rijden. Getuigen zagen het gebeuren en waarschuwden de politie. Met behulp van de medewerkers van Handhaving werd de bestuurder opgespoord in de Cypresstraat.

De 19-jarige man bleek teveel te hebben gedronken. Uit onderzoek bleek de man 775 Ugl aan alcoholgehalte in zijn adem te hebben, waar 88 Ugl voor deze beginnend bestuurder is toegestaan. Een ruime overschrijding dus. Het rijbewijs werd op het politiebureau ingenomen, de man kreeg een rijverbod en er werd een proces-verbaal opgemaakt.

Enkele uren later bleek dat de man zich bijzonder weinig aan had getrokken van het rijverbod. Rond 01.00 uur zagen agenten de man namelijk opnieuw door de stad rijden, deze keer op een deelscooter. Hierop werd hij aangehouden.