Politie beëindigt illegaal housefeest met 100 mensen in voormalig KPN gebouw

BREDA - De politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag een illegaal housefeest in het oud KPN gebouw aan de Oude Vest beëindigd. Er waren zeker zo’n honderd mensen aanwezig.

De politie ging kort na middernacht ter plaatse na meldingen van geluidsoverlast op de Oude Vest. Toen agenten een kijkje gingen nemen bleek al snel dat er in de kelder van het oude KPN gebouw een feest gaande was met zo’n honderd bezoekers. Het feest werd stilgelegd, waarna de aanwezigen één voor één mochten vertrekken. Daarbij werd hun identiteit genoteerd en medegedeeld dat zij een boete voor overtreding van de coronaregels tegemoet kunnen zien.

Het was zaterdag onrustig op veel plekken in Breda. Eerder op de dag werden er al zo’n 200 bekeuringen uitgeschreven voor hetzelfde feit. In de middag en de vroege avond hielden groepen feestgangers zich op in en om het centrum. Daarom riep de politie feestangers op de Grote Markt, Vismarktstraat en Havermarkt op om naar huis te gaan. Wie dat niet deed kreeg een bekeuring. Ook voelde burgemeester Paul Depla zich genoodzaakt Park Valkenberg te sluiten. Met behulp van de ME werd het park gesloten en leeggeveegd nadat er in de drukte wat opstootjes ontstonden. Ondanks dat de politie werd uitgedaagd en het soms even grimmig werd, kwam het daarbij niet tot gewelddadige confrontaties.