Man beschoten op grasveldje aan Meerhoutstraat na ruzie om geluidsoverlast

BREDA - Een man is maandagavond beschoten op een grasveldje aan de Meerhoutstraat in Breda na een ruzie om geluidsoverlast. Een man is aangehouden als verdachte. In de schuur van de aangehouden verdachte werd een airsoftwapen aangetroffen.

Rond 20.50 uur kwam er een melding binnen bij de politie over een man die beschoten zou zijn op een grasveldje aan de Meerhoutstraat. Het slachtoffer was gevlucht maar had zijn geluidsbox op het grasveld laten staan. Ook daar was op geschoten volgens de melding. Voor de veiligheid werden er meerdere surveillance-eenheden van de politie naar de straat gestuurd. De agenten moesten hun kogelwerende vesten aantrekken.

Op het operationeel centrum van de politie ging de Intelligence afdeling op zoek naar mogelijke verdachten die in de buurt zouden wonen. Agenten sloten de directe omgeving van het veldje af. Daarnaast werd er contact gemaakt met de aangever. Met zijn informatie kwam de Intelligence afdeling met een adres waar de verdachte mogelijk zou wonen. Op datzelfde moment kwam vanuit die woning aan de Meerhoutstraat een man naar buiten die aan het opgegeven signalement voldeed. De man werd geboeid en aangehouden.

Ruzie om geluidsoverlast

De aangever gaf aan dat hij samen met vrienden aan het voetballen was op het veldje. Ze hadden muziek aan staan vanuit een geluidsbox. Op een gegeven moment schreeuwde de verdachte vanuit zijn woning dat de muziek zachter moet. De muziek werd zachter gezet, maar korte tijd later kwam de verdachte naar buiten met een geweer. De aangever hoorde kogels langs hem heen suizen. Ook zag hij dat zijn geluidsbox geraakt werd. Het slachtoffer vluchtte naar binnen en belde de politie.