Politie vindt 32 grote gasflessen in schuur aan Willem Boothstraat na melding buurtbewoner

BREDA - In een schuur aan de Willem Boothstraat zijn maandagavond 32 grote rode gasflessen aangetroffen. De politie kwam de levensgevaarlijke situatie op het spoor dankzij een oplettende en nadenkende getuigen. Een man is aangehouden.

Rond 23.15 uur kreeg een centralist van het operationeel centrum een bezorgde buurtbewoner aan de lijn. De buurtbewoner had gezien dat een man enkele grote gasflessen in een schuur bij een woning aan de Willem Boothstraat naar binnen bracht. Hij maakte zich zorgen om de woningen in de buurt.