100 scholieren slaan op de vlucht bij zien van politie tijdens examenstunt in park

BREDA - Een groep van zo’n honderd scholieren heeft zich vanmiddag in park Valkenberg verzameld voor een examenstunt. Toen de politie het park inging om de scholieren te controleren, sloegen zij op de vlucht. Het is niet duidelijk of er scholieren op de bon geslingerd zijn.

Rond half 2 ontving politieteam Markdal een melding over een groep scholieren die zich in park Valkenberg zou hebben verzameld. In totaal ging het om ongeveer 100 jongeren. Mogelijk zou het gaan om een examenstunt. Toen de politie met meerdere eenheden ter plaatse kwam vluchtten de jongeren het park uit.

Het is (nog) niet duidelijk wat de leerlingen precies in het park deden. Ook heeft de politie nog niet laten weten of er scholieren op de bon geslingerd zijn.

Drukte

De afgelopen weken is het vaker druk geweest in het Bredase park. Meerdere keren moest de politie het park afsluiten en ontruimen. Zo vonden er met Koningsdag toegangscontroles plaats om drukte te voorkomen. Rond 14.00 uur mocht er niemand het park meer in vanwege de drukte. De politie en ME moesten rond 16.00 uur ingrijpen, omdat er opstootjes ontstonden en de coronamaatregelen niet meer werden nageleefd. De burgemeester kondigde in de avond een noodverordening af. De noodverordening gold voor de binnenstad, het Valkenberg en het stationsgebied. Het was verboden om je zonder reden met meer dan twee mensen in de betreffende wijken te bevinden. De burgemeester heeft de noodverordening om tien uur woensdagavond ingetrokken.