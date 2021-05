Politiehelikopter boven Bavel zocht naar inzittenden van ongeluk op A58

BREDA - Een auto met buitenlands kenteken is gisteren na een achtervolging van de weggeraakt op de A58 bij knooppunt Sint-Annabosch. De automobilist en minstens één inzittende sloegen vervolgens op de vlucht. De politie wist zeker één persoon aan te houden. Bij de zoektocht naar de inzittenden werd gebruik gemaakt van een politiehelikopter, die lange tijd boven Bavel vloog.

De politie heeft zaterdagavond laat een achtervolging van een auto met buitenlands kenteken ingezet. De reden van deze achtervolging is onbekend. Tijdens de achtervolging zou er iets uit het voertuig zijn gegooid. Op de A58 bij Ulvenhout zou de politie hiernaar hebben gezocht. Daarom was één rijstrook van de snelweg hier afgesloten.

De achtervolging eindigde toen de automobilist al spookrijdend van de weg raakte en in de sloot reed op de A58 bij knooppunt Sint-Annabosch. Meerdere hulpdiensten werden opgeroepen, maar de bestuurder en en minstens één inzittende sloegen op de vlucht. Bij de zoektocht naar de inzittenden werden een politiehelikopter en een politiehond ingezet. De politie wist tenminste één persoon aan te houden.

Politiehelikopter

Veel inwoners van Bavel hebben zaterdagavond de politiehelikopter zien cirkelen boven hun dorp. Zo’n drie kwartier lang werd er uitgebreid gezocht in het gebied tussen Bavel en Ulvenhout, langs de A27. Ook op de grond werd gezocht. Na zo’n drie kwartier gecirkeld te hebben, vloog de politiehelikopter rond 22.40 uur weer weg. Agenten lieten aan omstanders weten honden in te zetten bij een zoektocht ‘naar iemand’, maar de reden voor de grootschalige zoektocht was niet bekend. Nu blijkt dit de zoektocht naar de inzittenden van dit voertuig te zijn geweest.