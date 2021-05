Auto komt op zijkant terecht na botsing tegen lantaarnpaal op Backer en Ruebweg

BREDA - In de nacht van zaterdag op zondag is een auto op zijn zijkant terecht gekomen op de Backer en Ruebweg in Breda. De inzittenden van het voertuig raakten niet gewond. De bestuurder werd door de politie aangehouden.

Rond 02.00 uur is een auto door onbekende oorzaak tegen een lantaarnpaal op de Backer en Ruebweg gereden. Hierna rolde het voertuig over de kop en kwam op zijn zijkant tegen een boom tot stilstand. De bestuurder en de bijrijder wisten zelf uit de auto te komen. Meerdere voertuigen van de politie en ambulance kwamen ter plaatse.

Beide inzittenden zijn door het ambulancepersoneel onderzocht op mogelijke verwondingen, maar zij kwamen er met de schrik vanaf. De bijrijder mocht zijn weg vervolgen. De bestuurder werd door de politie aangehouden en overgebracht naar het politiebureau. De brandweer kwam ter plaatse om de electronica van de auto uit te schakelen. Een berger heeft vervolgens de auto weggesleept.

Eén rijbaan van de Backer en Ruebweg was gedurende het ongeval afgesloten.