Roemeen (53) aangehouden vanwege bedreiging conducteur

BREDA - Een 53-jarige Roemeen is zondagavond op het Centraal Station door de politie aangehouden. Hij bedreigde een conducteur die hem aansprak.

Een conducteur sprak de Roemeen zondagavond aan in een trein. Maar van dat gesprek was de 53-jarige man duidelijk niet gediend. De reiziger bedreigde de conducteur naar aanleiding van het gesprek, laat de politie weten. "De man wees met twee vingers van zijn eigen ogen naar de ogen van de conducteur en haalde daarna zijn vinger langs zijn keel."

Aanhouding

De politie werd gewaarschuwd, en de Roemeen is zondagavond rond kwart voor zeven aangehouden op Station Breda vanwege zijn gedrag richting de conducteur.

