Bredase tieners (14 en 15) op gestolen bromfiets na achtervolging aangehouden

OOSTERHOUT/BREDA - Twee jongens uit Breda van 14 en 15 jaar zijn maandagmiddag aangehouden in Oosterhout. Zij reden er op een gestolen bromfiets, maar wisten in eerste instantie aan de agenten te ontkomen. Later werden zij door een alerte getuige alsnog aangehouden.