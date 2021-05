De woonboulevard in Breda

Bestelbus vol met verdachte pakketten aangetroffen bij Woonboulevard, mogelijk drugs

BREDA - Op de woonboulevard aan de Kruisvoort trof de politie dinsdagavond een verdachte bestelbus aan. In de bus zaten meerdere pakketten waarin mogelijk drugs zaten. Eén man werd gearresteerd.

De politie kreeg dinsdagavond een tip binnen dat op de woonboulevard een bestelbus stond waar drugs en wapens in zouden zitten. De verdachte auto met een inzittende werd rond 19.00 uur aangetroffen door agenten, die het voertuig controleerden.

In de auto werden verdachte pakketten, mogelijk met drugs, gevonden. Een 29-jarige man, woonplaats onbekend, werd gearresteerd. Hij werd voor verder onderzoek en verhoor naar een politiecellencomplex gebracht. De bestelauto werd voor nader onderzoek in beslag genomen en door een bergingsbedrijf weggetakeld. Nader onderzoek zal uitwijzen welke stof is aangetroffen.