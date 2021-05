Man aangehouden na aanrijden 76-jarige Bredanaar: politie zoekt getuigen

PRINSENBEEK - Agenten hebben woensdag een 49-jarige man uit Zevenbergschen Hoek aangehouden. De man zou kort daarvoor op de Nieuwveerweg een 76-jarige Bredanaar hebben aangereden. De politie is op zoek naar getuigen van de aanrijding.

Gisterenavond omstreeks 17.38 uur vond er op de Nieuweveerweg in Prinsenbeek een botsing plaats tussen een fietser en een automobilist. Daarbij raakte de 76-jarige fietser dusdanig gewond dat hij voor behandeling naar het ziekenhuis moest. Bij de bestuurder van de auto werd een speekseltest afgenomen waaruit bleek dat hij mogelijk onder invloed van drugs achter het stuur zat. Daarop is de man aangehouden en overgebracht naar het politiebureau voor verder onderzoek. Daar is bloed bij hem afgenomen. Na verhoor is hij weer in vrijheid gesteld.