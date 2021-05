Minderjarige verdachte van diefstal aangehouden op station Breda

BREDA - Agenten hebben gisterenmiddag rond 17:40 uur een 14-jarige jongen uit Tilburg aangehouden op station Breda. De jongen zou betrokken zijn geweest bij een diefstal die plaatsvond in Rijen.

Op het station van Breda is gistermiddag een 14-jarige jongen uit Tilburg door agenten aangehouden. Hij is volgens de politie betrokken geweest bij een diefstal die plaatsvond op de Statenlaan in Rijen. De tiener zou met drie vrienden zijn afgerend op een auto en de bestuurder hebben geslagen. Met onder andere de mobiele telefoon van het slachtoffer zijn de vier daders het bos in gevlucht. Omstanders hielpen het slachtoffer en belden direct de politie.

Drie van de vier minderjarige daders zijn gistermiddag opgepakt. Een vierde verdachte (15) meldde zich iets na middernacht op het politiebureau. Ze zitten op dit moment alle vier vast en worden door de politie verhoord.