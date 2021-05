Meerdere motoren in beslag genomen bij actiedagen tegen illegaal crossen in Breda-Noord

BREDA - Bredase handhavers en politieagenten hebben de afgelopen tijd meerdere actiedagen gehad om het illegaal crossen in Breda-Noord tegen te gaan. Hierbij zijn meerdere motoren in beslag genomen. Dat meldt handhaving Breda op Instagram.

In samenwerking met Staatsbosbeheer, Samen Sterk in Brabant en de politie heeft handhaving Breda de afgelopen tijd meerdere keren een actiedag gehouden tegen het illegaal crossen in Breda-Noord. Bij deze acties zijn veel crossers gecontroleerd. Van een aantal van hen zijn de motoren om diverse redenen in beslag genomen. De exacte redenen voor inbeslagname worden niet genoemd.

Ook geeft handhaving in hun bericht aan dat het niet de laatste keer zal zijn dat er in Breda-Noord zulke actiedagen plaatsvinden. Volgens hen is de overlast die door de bewoners van de wijken wordt ervaren namelijk groot. Daarnaast veroorzaakt het ook schade aan de natuur in het buitengebied.