Vrouw (35) rijdt onder invloed van drugs opzettelijk meerdere voertuigen aan op Schippersdonk

BREDA - Een 35-jarige vrouw zonder vaste woon- of verblijfplaats is vrijdagochtend aangehouden op de Ettensebaan in Breda. Zij was opzettelijk tegen meerdere voertuigen aangereden op de Schippersdonk. De vrouw bleek onder invloed van drugs.

Rond 05.40 uur kwamen er meerdere meldingen binnen bij de politie over een vrouw die opzettelijk tegen auto’s, scooters en kliko’s aanreed op de Schippersdonk in Breda. Agenten zien vervolgens onderweg naar de Schippersdonk op de Emerparklaan een voertuig rijden dat zwaar beschadigd is.

Daarop zetten de agenten het zwaailicht en de sirene van de politieauto aan en geven een stopteken. De bestuurster geeft hier echter geen gehoor aan en rijdt met hoge snelheid door. De agenten zetten de achtervolging in. Al slingerend over de weg rijdt de vrouw meerdere keren door rood. Uiteindelijk komt de auto op de Ettensebaan tot stilstand. Daar wordt de 35-jarige vrouw zonder vaste woon- of verblijfplaats aangehouden, waarna zij overgebracht is naar het cellencomplex.

Uit onderzoek bleek dat de vrouw niet in het bezit was van een geldig rijbewijs. Daarnaast is ze onder invloed van drugs achter het stuur gaan zitten. De vrouw zit nog vast en wordt door de politie gehoord.