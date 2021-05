Bredaas tweetal licht tientallen mensen op: Betaalde pakketjes nooit bezorgd

BREDA - De Bredase politie heeft een man (39) en vrouw (33) uit Breda aangehouden voor online oplichting. Tientallen gedupeerden uit Nederland bestelden online een product bij het tweetal, betaalden hiervoor, maar ontvingen het bestelde product nooit.

Via het Landelijk Meldpunt Internet Oplichtingen (LMIO) kwam een dossier met ruim 80 aangiftes terecht bij de politie in Brabant. Alle gedupeerden bestelden via verschillende online webshops producten, zoals sierraden, speelgoed en decoratie. Zij ontvingen vervolgens niets en raakten hun geld kwijt.