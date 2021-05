Peperdure horloges in beslag genomen bij inval in Bredase woning

BREDA - De recherche is vandaag een woning in Breda ingevallen in een onderzoek naar witwassen. In hetzelfde onderzoek werden ook vier woningen en een kantoorpand doorzocht in Rotterdam en Capelle aan de IJssel. Er zijn onder meer 22 dure horloges, 20.000 euro aan contant geld, computers en 19 schilderijen in beslag genomen.

Tijdens een onderzoek van de Regionale Recherche zijn een woning in Breda, drie woningen in Rotterdam en één in Capelle aan de IJssel onder leiding van de rechter-commissaris doorzocht. Ook in een kantoor in Alblasserdam vond een doorzoeking plaats. Er zijn onder meer 22 dure horloges, 20.000 euro aan contant geld, computers en 19 schilderijen in beslag genomen. Ook werd in een woning in Rotterdam een vuurwapen aangetroffen.

De doorzoekingen vonden plaats in het kader van een onderzoek naar de rol van handelaren in luxe horloges in de georganiseerde misdaad. De handelaren kunnen volgens de politie worden gezien als facilitator voor de georganiseerde misdaad. Zo worden de ‘klokjes ‘ gebruikt als betaalmiddel of onderpand in de grootschalige drugshandel.

Witwassen

Momenteel doet de politie onderzoek naar de in beslag genomen goederen en administratieve bescheiden. Het doel van de actie is om meer zicht te krijgen op criminele internationale geldstromen, de internationale horlogehandel en de rol daarbij van bepaalde personen. De zoekingen vonden plaats in het kader van een onderzoek uitgevoerd door recherche van de politie Zeeland-West Brabant onder leiding van het Openbaar Ministerie in Breda naar witwassen en een criminele organisatie.