Bestelbus volledig uitgebrand in Elsstraat: mogelijk sprake van brandstichting

BREDA - In de nacht van woensdag op donderdag heeft er een brand gewoed in een werkbus aan de Elsstraat. De brandweer kon niet voorkomen dat het voertuig volledig uitbrandde.

Omstreeks 02.00 uur ontving de brandweer een melding van een brand in de Elsstraat. Ter plaatse bleek het om een bestelbus te gaan die in brand stond. Hoewel de brandweer snel ter plaatse was, kon niet worden voorkomen dat het voertuig volledig uitbrandde.

De politie kwam ter plaatse om onderzoek te verrichten. Mogelijk gaat het om brandstichting.