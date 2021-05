Coronavirus verandert criminaliteit: ‘Afname woninginbraken en uitgaansgeweld, toename online en WhatsApp fraude’

BREDA - Het coronavirus heeft voor veel veranderingen gezorgd in het leven van Bredanaars, maar ook in de criminaliteit. Het type gepleegde delicten is namelijk anders dan voorgaande jaren. Dat schrijft het Openbaar Ministerie in hun jaarverslag aan de Tweede Kamer.

Het aantal geregistreerde delicten door de politie daalde nauwelijks, maar het criminaliteitsbeeld in 2020 en de getroffen maatregelen zijn wel aanzienlijk gewijzigd. Dat is volgens het Openbaar Ministerie niet verrassend. Het aantal gemelde woninginbraken nam met 22% procent af. Deze flinke afname zou komen doordat veel meer mensen thuisbleven. Ook daalde het aantal gevallen van zakkenrolllerij (-44%) en winkeldiefstal (-17%) enorm doordat minder mensen zich op straat begaven en een deel van het jaar de ‘niet-essentiële’ winkels gesloten waren. Ook de langdurige sluiting van de horeca had zichtbaar effect, bijvoorbeeld op het aantal gevallen van uitgaansgeweld. Zo daalde het aantal geregistreerde openlijke geweldplegingen met 14% en het aantal mishandelingen met 7%.

Groei in online criminaliteit

Tegelijkertijd was er een opvallende groei zichtbaar van de online criminaliteit. Het Openbaar Ministerie vermoedt dat tijdens de lockdown een deel van de offline criminaliteit zich heeft verplaatst naar de online wereld. Het aantal geregistreerde gevallen van fraude met online handel en identiteitsfraude steeg met meer dan 30% in het afgelopen jaar. Ook nam het aantal meldingen en aangifte van WhatsAppfraude sterk toe. Dit blijkt ook uit de toegenomen financiële schade van deze praktijken. Uit cijfers van de Fraudehelpdesk blijft dat er voor meer dan 41 miljoen euro aan schade door fraude is gemeld. In 2019 was dit nog 26 miljoen, een toename van 58%. Ook andere vormen van cybercrime, zoals hacken, DDoS- en ransomwareaanvallen. namen volgens de politieregistratie met maar liefst 132% toe.

Gevolgen opsporing

Deze verplaatsing van de criminaliteit heeft ook invloed op de opsporing. Hoewel het aantal geregistreerde delicten nauwelijks daalde, was het aantal aangehouden verdachte 9% lager dan het jaar daarvoor. Dit heeft volgens het Openbaar Ministerie een aantal redenen. Aan de ene kant komt dit door de afname van het aantal aangehouden verdachte van traditionele delicten. Aan de andere kant komen verdachten van online criminaliteit doorgaans minder in beeld. Ook maakt één verdachte van online criminaliteit vaak veel meer slachtoffers dan een verdachte van een traditioneel delict.