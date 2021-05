Bredase politie waarschuwt voor fraude via sms: ‘Er is een pakket onderweg’

BREDA - Heb jij de afgelopen tijd ook een verdacht berichtje ontvangen over een pakketje? Dan ben jij niet de enige. Politieteam Weerijs waarschuwt Bredanaars voor een nieuwe vorm van internetfraude via een onbetrouwbaar sms-bericht.

Er circuleren momenteel veel nepberichten rond bij telefoongebruikers. Zij worden zogenaamd via een SMS-bericht op de hoogte gesteld van een pakketje wat zou worden bezorgd of vertraging heeft opgelopen. Er staat een link bij waarmee je, als je er op klikt, het pakket zou kunnen volgen. In werkelijkheid verwijst deze link naar een app die geld afschrijft van je bankrekening.

Het Bredase politieteam Weerijs waarschuwt telefoongebruikers dan ook voor deze nieuwe vorm van internetfraude via een SMS. "Wees alert op valse SMS berichten met een zogenaamde aflevering of vertraging van een postpakket", schrijven zij in een bericht.

Virus

Het heeft volgens politieteam Weerijs geen zin om de nummers bij hen te melden. "De nummers behoren toe aan mensen die onbewust een app op hun telefoon hebben geïnstalleerd waarin het virus verborgen zit", meldt de politie. Een voorbeeld daarvan is de app om je pakket te traceren.

"Het virus uit die app zorgt dat er vervolgens, zonder dat de eigenaar van de telefoon het weet, sms'jes via de telefoon worden verstuurd met daarin bijvoorbeeld een link naar de valse website." Die website vraagt op zijn beurt weer aan de volgende persoon om een app te downloaden. "Op die manier krijg je dus een kettingreactie van verzonden sms'jes en die wordt steeds groter als meer mensen op de link klikken en de onbetrouwbare apps downloaden", aldus het politieteam.