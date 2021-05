Bredase politie waarschuwt boeren: ‘Haal GPS-systeem van landbouwvoertuigen’

BREDA - Afgelopen week is er bij de politie een melding binnengekomen van de diefstal van een GPS-systeem van een landbouwvoertuig. De politie waarschuwt en vraagt hier extra alert op te zijn en verdachte situaties te melden. “Op die manier vergroten we de pakkans op de daders”, aldus de politie.

“In de afgelopen jaren waren er steeds periodes dat diefstallen van GPS-systemen de kop opstaken”, schrijft de politie in een bericht. Om een eventuele groei aan GPS-diefstallen nu voor te zijn waarschuwt de politie boeren en loonwerkers van tevoren, zodat zij voorzorgsmaatregelen kunnen treffen. “Afgelopen tijd heeft het behoorlijk geregend, dus veel beregeningsvoertuigen die vaak ook voorzien zijn van dergelijke apparatuur zijn niet op het land geweest, maar er komt nu weer een drogere periode aan, waarin de voertuigen en machines mogelijk wel weer veel gebruikt gaan worden door boeren en loonwerkers”, aldus de politie.

Weggenomen

Volgens de politie lijkt het erop dat het dieven niets uitmaakt van welk merk de GPS-systemen zijn die ze demonteren en weghalen. “Kennelijk kunnen ze alles gebruiken. Het lijkt ook geen verschil te maken of de systemen beveiligd zijn met een PIN-code, deze werden in het verleden ook weggenomen.” Ook doet het er volgens de politie niet toe of schuren waar de voertuigen of machines in staan afgesloten zijn of niet. “De GPS-dieven doen alle moeite om aan de door hun gewenste apparatuur te komen.” Dat de dieven zo op de GPS-systemen uit zijn, is niet heel gek. “Financieel is het een behoorlijke kostenpost als een GPS-systeem gestolen wordt, vaak hebben ze een nieuwwaarde van tienduizenden euro’s”, aldus de politie.

“We kunnen nu wel zeggen dat je alarmen, beveiligingssystemen of camera’s aan kunt schaffen om dit soort diefstallen te voorkomen”, maar eigenlijk heeft de politie maar één advies dat een stuk minder geld kost. “Haal het systeem uit uw voertuig of machine als u daar niet in de buurt bent.”