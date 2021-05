Bredase bijrijder (31) trekt aan stuur auto en veroorzaakt aanrijding op de Stationslaan

BREDA - Een 31-jarige Bredanaar heeft vannacht een aanrijding veroorzaakt terwijl hij als bijrijder in een auto zat. Hij trok op de Stationslaan aan het stuur terwijl zijn 22-jarige vriendin reed. De auto belandde daarop tegen een paal. De man mishandelde daarnaast zijn vriendin en was vermoedelijk onder invloed.

De politie kreeg afgelopen nacht een melding dat op de Stationslaan een eenzijdig ongeval had plaats gevonden. Ter plaatse zagen de agenten dat een auto tegen een paal was gereden. Een 22-jarige vrouw die hevig overstuur was vertelde dat haar vriend, die als bijrijder in de auto zat terwijl zij reed, tijdens de rit plotseling aan het stuur getrokken had waardoor de aanrijding was ontstaan.